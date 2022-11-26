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Сегодня, 15:51

Помощник Бердыева: «Пожелаю Курбану Бекиевичу в «Сочи» успеха, который был в «Ростове»

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Молдавский тренер Иван Данильянц, ассистент Курбана Бердыева в «Рубине», «Ростове» и иранском «Тракторе», не подтвердил информацию, что 70-летний специалист возглавит «Сочи».

— Я сам не в Сочи, у меня отпуск. Так что ничего не знаю. Если вы говорите, что Курбана Бекиевича представили в «Сочи», спрашивайте у него, — цитирует «РБ Спорт» Данильянца.

— Каково ваше будущее? Вы останетесь работать с Бердыевым, где бы то ни было?

— Тоже не знаю. Это новый вызов. Посмотрим, буду ли ему нужен.

— Если вдруг он придет в «Сочи» один, чего ему пожелаете?

— Успехов, конечно. Мы столько лет вместе работали. В таком возрасте он получил такой вызов. Там есть ребята, с которыми мы работали раньше: Цаллагов, Джанаев. Пожелал бы успеха, который был в «Ростове». Тогда команда была на вылете, было сложно представить, что у нее будет всплеск.

По информации «СЭ», Данильянц войдет в штаб Бердыева в «Сочи».

Источник: bookmaker-ratings.ru

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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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