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Сегодня, 17:21

Мостовой сравнил Карпина со Слуцким

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренера в академии РФС, поделился мнением о работе Валерия Карпина и Леонида Слуцкого.

«Хотел бы пройти стажировку у Карпина? Не знаю. Мы давно не общаемся. Как мне его тренерские качества? Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл. Слуцкий не играл на высоком уровне? Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли. Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной. Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого в качестве тренера был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Также 52-летний специалист тренировал ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов» и другие команды.

54-летний специалист возглавляет «Ростов». Команда под его руководством на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 8 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-karpin-normal-ny-j-trener-slutskij-vsegda-budet-nizhe/
Александр Мостовой
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Зенит 8 5 2 1 18-6 17
3
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
4
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
5
 Урал 8 4 2 2 8-8 14
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 8 3 3 2 13-13 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Оренбург 8 2 2 4 9-13 8
12
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
13
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
14
 Рубин 8 1 3 4 9-18 6
15
 Факел 8 1 2 5 5-13 5
16
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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Пари НН – Оренбург
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