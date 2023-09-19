Мостовой сравнил Карпина со Слуцким

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой, который сейчас проходит обучение на тренера в академии РФС, поделился мнением о работе Валерия Карпина и Леонида Слуцкого.

«Хотел бы пройти стажировку у Карпина? Не знаю. Мы давно не общаемся. Как мне его тренерские качества? Нормальные тренерские качества. Он же играл в футбол. Я всегда говорил: кто играл в футбол, будет впереди тех, кто не играл. Слуцкий не играл на высоком уровне? Вот. Он всегда будет на несколько ступенек ниже, чем те, кто играли. Я могу привести много примеров тех людей, кто играл в футбол и добился высот. Валерий Газзаев тоже много чего выиграл с ЦСКА как тренер, но он и футболистом был хорошим. Олег Романцев успешно тренировал «Спартак», а до этого был отличным футболистом, капитаном сборной. Таких, как Слуцкий, можно по пальцам пересчитать. Но почему-то никто не вспоминает, как он вылетал из всех клубов, где работал», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Последним местом работы Слуцкого в качестве тренера был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022 года. Также 52-летний специалист тренировал ЦСКА, «Витесс», «Халл Сити», «Крылья Советов» и другие команды.

54-летний специалист возглавляет «Ростов». Команда под его руководством на данный момент занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 8 туров.