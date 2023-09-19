Мостовой заявил, что «Динамо» постоянно допускает глупые ошибки

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о нынешней форме «Динамо».

«Динамо» сейчас штормит. Команда по составу хорошая, но стабильности нет. Вот в матче с «Нижним»: как можно, ведя в счете, пропустить в конце контратаку? Ну, это же простые вещи. Это глупая ошибка, а «Динамо» эти ошибки допускает постоянно. У него есть состав, поэтому оно держатся на плаву. А моменты есть очень непонятные в его игре. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

После восьми туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. Лидирует — «Краснодар» (18 очков).