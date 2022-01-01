Мостовой: «Спартак» как начал сезон в нервотрепке, так в конце года к ней и пришел»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о разнице в игре команды в РПЛ и Лиге Европы.

«Спартак» как начал сезон в нервотрепке, так в конце года к ней и пришел. Клуб уже не может без хайпа, так он стал устроен. Логику в нем тоже найти тяжело. Если говорить об игре, то бездарно в этом сезоне «Спартак» сыграл только в Петербурге. А если взять и пересмотреть другие матчи, проигранные «Спартаком», то во многих из них команда не то что не уступала, а даже переигрывала оппонента. Этому нет объяснения.

И таких игр много — взять хотя бы первую против «Рубина» в Казани, где «Спартак» проиграл 0:1. А на предсезонном кубке до этого команда вообще 13 мячей забила! И все говорили, что так и будет продолжаться по ходу сезона. Но вышло все наоборот», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

«Спартак» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, в Лиге Европы команда вышла в плей-офф с первого места в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».