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Мостовой: «Спартак» как начал сезон в нервотрепке, так в конце года к ней и пришел»

13:31
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о разнице в игре команды в РПЛ и Лиге Европы.

«Спартак» как начал сезон в нервотрепке, так в конце года к ней и пришел. Клуб уже не может без хайпа, так он стал устроен. Логику в нем тоже найти тяжело. Если говорить об игре, то бездарно в этом сезоне «Спартак» сыграл только в Петербурге. А если взять и пересмотреть другие матчи, проигранные «Спартаком», то во многих из них команда не то что не уступала, а даже переигрывала оппонента. Этому нет объяснения.

И таких игр много — взять хотя бы первую против «Рубина» в Казани, где «Спартак» проиграл 0:1. А на предсезонном кубке до этого команда вообще 13 мячей забила! И все говорили, что так и будет продолжаться по ходу сезона. Но вышло все наоборот», — приводит слова Мостового «Газета.Ru».

«Спартак» с 23 очками занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, в Лиге Европы команда вышла в плей-офф с первого места в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/01/01/17092549.shtml

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Сергей Разин все материалы автора

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