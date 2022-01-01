«Новогодний рэпчик от Смолова». Форвард «Локомотива» показал, как отметил Новый год
Форвард «Локомотива» Федор Смолов выложил сторис в Instagram с новогодней ночи.
Twitter сборной России отреагировал на видео: «Новогодний рэпчик от Смолова».
Новогодний рэпчик от Смолова ??? pic.twitter.com/Ep0oLtyiRt— Сборная России (@TeamRussia) January 1, 2022
В этом сезоне 31-летний футболист отметился 7 голами в 15 матчах РПЛ. С 28 очками «Локомотив» располагается на 5-м месте в РПЛ после 18 туров.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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