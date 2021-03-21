Александр Мостовой: «Сейчас неподходящее время для Мирзова в «Спартаке»
Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о том, что полузащитник сборной России Резиуан Мирзов планирует вернуться к красно-белым после окончания аренды в «Химках».
«Сейчас немножко неподходящее время для Мирзова в «Спартаке», — сказал Мостовой «СЭ». — Он был нужен красно-белым тогда, когда пришел еще при другом тренере. Они с Бакаевым здорово себя проявляли. Мы сразу заметили, что ребята довольно-таки физически хорошие, те качества, которые были нужны, они сейчас как раз и проявляют. В «Спартаке» сейчас небольшой перебор игроков атакующего плана. Вот придет Мирзов, из-за этого Промеса посадят на лавку что ли? Нет».
Мостовой добавил, что Мирзов в аренде, и он вернется в любом случае, но многое будет зависеть от главного тренера и тренерского штаба.
«Если не в «Спартак», то куда? В любую команду, если он будет продолжать так играть. У него и у того же Бакаева, Кварцхелии есть хорошие качества, которых нет у многих футболистов. Они индивидуально идут в обводку, не боятся заходить в штрафную один на один. Давайте не забывать про «Химки», они уже 10 игр без поражений. Хичане в двух победах от лиги Европы, если будут так дальше продолжать. Зачем тогда уходить из «Химок»? Москва, все условия», — добавил Мостовой.
За текущий сезон Мирзов забил 6 голов и отдал одну голевую передачу. После 23-х туров Тинькофф РПЛ химчане занимают 9-е место с 35 очками.
(Екатерина Звенигородская)
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