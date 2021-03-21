Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение об Игоре Черевченко, который возглавляет «Химки». По его словам, на данный момент 46-летний российский специалист является тренером номер один.

— Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один, — отметил Семин. — Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе.

(Игорь Рабинер)

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