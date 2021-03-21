«Чудо какое-то делает». Семин — о тренере номер один в РПЛ
Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» высказал свое мнение об Игоре Черевченко, который возглавляет «Химки». По его словам, на данный момент 46-летний российский специалист является тренером номер один.
— Черевченко, например, чудо какое-то делает. Он, на мой взгляд, на сегодняшний день тренер номер один, — отметил Семин. — Завоевал больше всех очков в лиге с того момента, как его назначили, вытащил команду с самого дна, и она показывает хороший футбол с теми же игроками, которые, казалось, не удержатся в высшем дивизионе.
(Игорь Рабинер)
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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