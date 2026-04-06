Мостовой: «Спартак» с таким составом должен быть в тройке»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал последние результаты «Спартака» в РПЛ.

«В начале сезона делал прогноз, что «Спартак» с таким составом должен быть в тройке. Если учитывать форму и календарь, команда может входить в тройку. Сейчас обыграли «Локомотив». Это важнейшие три очка в борьбе за медали», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» после 23-го тура занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко.

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