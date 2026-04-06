«Сочи» — «Рубин»: трансляция матча РПЛ, где смотреть видео

«Сочи» примет «Рубин» в матче 23-го тура чемпионата России в понедельник, 6 апреля. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи, стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Сочи» — «Рубин» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат России. Премьер-лига. 23-й тур.

06 апреля, 19:30. Фишт (Сочи)

В прямом эфире встречу покажет канал «Матч Премьер», трансляция начнется за пять минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 22 турах РПЛ «Сочи» набрал 9 очков, «Рубин» — 30 очков. В предыдущем матче чемпионата России «Сочи» проиграл «Балтике» со счетом 0:4, а «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0).