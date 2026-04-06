Мостовой назвал закономерной победу «Спартака» над «Локомотивом»

Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (2:1) в матче 23-го тура РПЛ.

«Ключевой момент игры — это пенальти. Кроме того, «Спартак» вдохновился и лучше выглядел. А после удаления Морозова все думали, когда красно-белые дожмут соперника. Считаю победу закономерной. Хотя «Локомотив» хорошо сыграл в первом тайме. Но счет — на табло, а «Спартак» приблизился к топ-3», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. «Локомотив» с 44 очками занимает третью строчку.

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