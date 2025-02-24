Кержаков считает, что у Дзюбы высоко развит футбольный интеллект

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков лестно высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

— Как вы относитесь к шумихе в инфополе по поводу Дзюбы и рекорда вашего брата?

— Я думаю, Артем 100 процентов побьет этот рекорд.

— Но Дзюба не вызывается в сборную. Понимаете позицию Карпина, что возрастные игроки не нужны национальной команде?

— Наверное, он хочет посмотреть молодых. Я не анализировал данную ситуацию.

— С Дзюбой поддерживаете контакт?

— Когда видимся, общаемся. А так, не особо часто.

— Вы на протяжении своей карьеры были не такой обсуждаемой фигурой, как Артем на фоне всех его скандалов. Как бы вы могли описать фигуру Артема в нашем футболе?

— Давайте коснемся его футбольных качеств: футбольный интеллект у него высоко развит, он очень умело пользуется своими габаритами, и вообще он футбольный человек — с ним приятно было тренироваться. Он никогда не пытался пробить на силу, выходя один на один, всегда пытался поймать, засунуть между ног или под опорную ногу. Очень сильный нападающий, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Артем Дзюба перешел в «Акрон» осенью 2024 года, подписав контракт с тольяттинским клубом до 30 июня 2025-го. Дзюба на данный момент забил 232 гола за карьеру. Таким образом, Дзюба максимально приблизился к завершившему в 2017 году профессиональную карьеру Александру Кержакову, который с 233 мячами лидирует в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.