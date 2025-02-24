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Кержаков считает, что у Дзюбы высоко развит футбольный интеллект

Камила Абдурахманова
корреспондент

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков лестно высказался о форварде «Акрона» Артеме Дзюбе.

— Как вы относитесь к шумихе в инфополе по поводу Дзюбы и рекорда вашего брата?

— Я думаю, Артем 100 процентов побьет этот рекорд.

— Но Дзюба не вызывается в сборную. Понимаете позицию Карпина, что возрастные игроки не нужны национальной команде?

— Наверное, он хочет посмотреть молодых. Я не анализировал данную ситуацию.

— С Дзюбой поддерживаете контакт?

— Когда видимся, общаемся. А так, не особо часто.

— Вы на протяжении своей карьеры были не такой обсуждаемой фигурой, как Артем на фоне всех его скандалов. Как бы вы могли описать фигуру Артема в нашем футболе?

— Давайте коснемся его футбольных качеств: футбольный интеллект у него высоко развит, он очень умело пользуется своими габаритами, и вообще он футбольный человек — с ним приятно было тренироваться. Он никогда не пытался пробить на силу, выходя один на один, всегда пытался поймать, засунуть между ног или под опорную ногу. Очень сильный нападающий, — приводит слова Кержакова «РБ Спорт».

Артем Дзюба перешел в «Акрон» осенью 2024 года, подписав контракт с тольяттинским клубом до 30 июня 2025-го. Дзюба на данный момент забил 232 гола за карьеру. Таким образом, Дзюба максимально приблизился к завершившему в 2017 году профессиональную карьеру Александру Кержакову, который с 233 мячами лидирует в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола.

Источник: «РБ Спорт»
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Артем Дзюба
Михаил Кержаков
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

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Илья Рожков
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Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

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