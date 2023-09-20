Мостовой: «Абаскаль слишком нервный, ему надо расслабиться»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале. По его мнению, испанский специалист слишком много жалуется в прессе.

«Абаскаль стал слишком много жаловаться. Сегодня у него виноват главный тренер сборной, завтра — судья, который рано показал желтую карточку. Испанцу пора научиться брать ответственность за неудачи команды и меньше жаловаться в прессе. Гильермо какой-то слишком нервный, ему надо расслабиться», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с испанским специалистом до лета 2025 года.

В текущем сезоне московская команда идет на 6-й позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в восьми турах.