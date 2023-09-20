Защитник «Краснодара» Кайо выбыл из строя до конца года

Защитник «Краснодара» Кайо пропустит оставшиеся матчи в 2023 году, сообщает «РБ Спорт».

Футболист получил травму плечевого сустава еще в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0).

По информации источника, недавно бразилец был прооперирован в одной из клиник Германии. Теперь ему предстоит длительное восстановление. Ожидается, что он будет готов к зимним сборам команды.

28-летний защитник выступает за «Краснодар» с 2019 года. В этом сезоне он провел 7 игр за краснодарскую команду во всех турнирах и отметился 1 голом.

На данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в восьми турах 18 очков. 24 сентября «быки» дома сыграют с «Уралом». Начало матча — в 19.00 по московскому времени.