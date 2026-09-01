Мостовой рассказал, как ухаживает за волосами

В шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Александр Мостовой признался, что всегда очень бережно относился к своей прическе.

«Укладываю гелем. Волосы всегда были длинные, и я еще в 1992 году начал пользоваться. Если я их помою, они пушатся у меня сильно. И я когда возвращался в Россию, люди удивлялись, как это у меня так волосы лежат. А здесь слово «гель для волос» знать не знали. Ну и у меня мама всю жизнь работала парикмахером, поэтому я всегда к волосам относился с осторожностью», — рассказал Мостовой.

Во вторник стартовал второй сезон шоу от БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?». В его рамках Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель, а приглашенный гость решает, чьи аргументы были убедительнее. Гостем в первом выпуске второго сезона стал известный актер и брат футболиста ЦСКА Матвея Лукина — Алексей Лукин.

Полный выпуск шоу «Кто здесь Царь?» можно посмотреть на VK Видео и YouTube.