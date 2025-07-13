«Рубин» объявил о продлении контракта с Даку

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба казанцев.

Новое соглашение с 27 летним албанцем рассчитано на 4 сезона — до 2029 года.

«Рубин» опубликовал ролик с участием Даку с отсылкой на сериал «Игра в кальмара». В видео нападающему предлагают выбрать из конвертов с цветами «Рубина» и «Зенита», а он в итоге выбрасывает голубой конверт.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года. В прошлом сезоне он провел 29 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 8 результативных передач. В летнее трансферное окно нападающим интересовался «Зенит», но клуб из Санкт-Петербурга не сумел договориться о трансфере.