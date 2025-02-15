«Лахта Центр» включит специальную подсветку в честь 100-летия «Зенита»

Многофункциональный комплекс «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге в течение 100 дней на 10 минут будет включать специальную сине-бело-голубую подсветку в честь 100-летия «Зенит».

«Лахта Центр» поздравляет любимую команду и начинает обратный отсчет — в течение 100 дней с наступлением сумерек на 10 минут мы будем включать сине-бело-голубую подсветку», — говорится в заявлении в Telegram-канале комплекса.

Также отмечается, что подсветка будет включаться и на других объектах Большой Лахты — Вантовом мосту через Петровский фарватер, в общественном пространстве «Флагшток» и на «Газпром Арене».

Празднование 100-летнего юбилея петербургского клуба состоится 25 мая.

После 18 туров РПЛ «Зенит» (39 очков) располагается на втором в таблице, уступая лидирующему «Краснодару» (39 очков) по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает «Спартак» (37 очков).