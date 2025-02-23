Мостовой — о переходе Глебова в «Динамо»: «На фоне остальных трансферов 8 миллионов — не так много»
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о переходе Данила Глебов из «Ростова» в «Динамо».
«Я считаю, что «Динамо» нужен был игрок такого уровня и на эту позицию. Что касается 8 миллионов, то на фоне остальных трансферов кажется, что это не так уж и много», — цитирует Мостового «ВсеПроСпорт».
20 февраля «Динамо» официально объявило о трансфере Глебова из «Ростова». Сумма трансфера составила 8 миллионов евро. Футболист подписал контракт с бело-голубыми до зимы 2030 года.
В текущем сезоне Глебов в 23 матчах забил один гол и отдал один результативный пас.
Источник: ВсеПроСпорт
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