Шмаров рассказал, чем Романцев отличался от других тренеров

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Шмаров рассказал, чем бывший тренер красно-белых Олег Романцев отличался от других специалистов.

«Одним из значимых тренеров в карьере в первую очередь является, конечно, Виктор Семенович Марьенко, тренер «Факела», который, как говорится, дал мне дорогу в большой футбол. Конечно, работа с Олегом Ивановичем Романцевым, который помог раскрыться на более высоком уровне. Когда Олег Иванович пришел, то он, конечно, отличался, сразу почувствовалось, что он только недавно закончил играть, поэтому все наши трудности и проблемы понимал. Поэтому в 1989 году мы так удачно под его руководством выступили и завоевали чемпионство», — цитирует Шмарова ТАСС.

Шмаров выступал под руководством Романцева в «Спартаке» с 1989 по 1991 год и в 1995 году.