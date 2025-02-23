Селюк: «Красная цена за Глебова — 2-3 миллиона евро»

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на переход полузащитника Данила Глебова из «Ростова» в московское «Динамо».

Сообщалось, что сумма трансфера составила 8 миллионов евро.

«Слово завышено не отображает всю завышенность этой суммы. Я хочу сказать, что красная цена за него — это 2-3 миллиона, и то, благодаря тому, что он россиянин и каким-то внутренним качествам. Если я руководитель «Динамо» и мне предлагают Глебова за 8 миллионов, то спросил бы их, а дайте мне хотя бы одно такое предложение за Глебова из Европы хотя бы за три миллиона? Тем более у него перелом ноги был», — цитирует Селюка «ВсеПроСпорт».

Глебов выступал за ростовчан с 2019 года. Он провел 191 матч, забил 12 мячей и сделал 17 результативных передач.