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Мостовой — о возможном переходе Нобоа в ЦСКА: «Это был бы оптимальный вариант для всех»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа в ЦСКА.

Ранее в интервью корреспонденту «СЭ» Нобоа заявил, что плохо для себя оценивает начало сезона, так как он совсем не играет за команду.

«Конечно, Нобоа потянет и ЦСКА, и «Зенит», о котором тоже слухи есть. Первое, что я сказал, когда увидел Федотова в ЦСКА, — это то, что обязан взять с собой Нобоа. В физических кондициях хороших находится, голова есть, ноги в порядке, передачи раздает отменно. Так почему ему бы не потянуть? Конечно, потянет. В нашем чемпионате многие талантливые футболисты могут и до 40 лет играть.

Удивлен, что в «Сочи» ему стали давать мало времени, это как раз повод задуматься о том, чтобы перейти в другой клуб. Дадут ли ему игровое время ЦСКА? Если Федотов хочет его видеть, а я в это верю, у них в «Сочи» очень хорошо работа складывалась, то, конечно, он и в ЦСКА даст ему много времени и встроит в состав. Не сделает же он так, что позовет Кристиана и посадит того на скамейку запасных. Это был бы оптимальный вариант для всех, очень интересно посмотреть", — цитирует Мостового Betonmobile.ru.

Источник: https://betonmobile.ru/mostovoy-o-noboa-v-tsska-eto-byil-byi-optimalnyiy-variant-dlya-vseh-ochen-interesno-posmotret
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2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
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 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
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