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Родригао: «Игроки «Зенита» сражались бы за титулы в чемпионате любой страны мира»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Зенита» Родригао поделился мнением о легионерах в петербургском клубе.

— В составе «Зенита» семь бразильцев и два колумбийца. С таким составом команда выиграла бы Кубок Либертадорес?

— Я считаю, что в «Зените» собраны очень высококвалифицированные игроки, которые могли бы сражаться за титулы в чемпионате любой страны мира.

— Завтра у вас будет презентация. Вы как-то готовитесь к этой церемонии?

— Сейчас жизнь современного футболиста немного изменилась, поэтому нужно быть готовым к самым разным вещам — пресс-конференциям и презентациям. Однако в первую очередь, конечно же, к тренировкам и играм. Я довольно давно уже уехал из Бразилии, поэтому и в Португалии, где я играл, и в Сочи достаточно холодно зимой, поэтому в целом нет никаких сложностей к прохладной погоде.

Родригао перешел в «Зенит» из «Сочи» в летнее трансферное окно. 26-летний бразилец полностью отыграл первые два тура РПЛ.

Родригао (Родриго де Соуза Прадо)
ФК Зенит
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