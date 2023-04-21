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Мостовой — о решении Фернандеса покинуть «Интернасьонал»: «Странное такое известие»

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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса расторгнуть контракт с «Интернасьоналом».

Марио Фернандес. В ЦСКА заявили, что для клуба не стало сюрпризом решение Фернандеса покинуть «Интернасьонал»

«Странное такое известие. Ясно, что многих деталей мы не узнаем никогда. Все футболисты такие же живые люди, личных причин очень много может быть. Так было, когда Марио уезжал из ЦСКА: никто не думал об этом, а он раз — и уехал. Его личная жизнь, он вправе делать как захочет. Если есть какой-то вариант с возвращением в ЦСКА, а он, скорее всего, есть, то, конечно, будет здорово для ЦСКА и для самого Марио», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Фернандес принадлежит ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5076179-mostovoj-esli-est-variant-s-vozvrascheniem-fernandesa-eto-budet-zdorovo-dlya-mario-i-cska.html
Александр Мостовой
Марио Фернандес
Футбол
ФК Интернасьонал
ФК ЦСКА (Москва)
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Владельцы «Спартака» вложили в клуб более 6 миллиардов рублей в 2022 году

Убыток «Спартака» вырос более чем в два раза по итогам прошлого года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
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30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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