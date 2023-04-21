Мостовой — о решении Фернандеса покинуть «Интернасьонал»: «Странное такое известие»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отреагировал на решение защитника Марио Фернандеса расторгнуть контракт с «Интернасьоналом».

«Странное такое известие. Ясно, что многих деталей мы не узнаем никогда. Все футболисты такие же живые люди, личных причин очень много может быть. Так было, когда Марио уезжал из ЦСКА: никто не думал об этом, а он раз — и уехал. Его личная жизнь, он вправе делать как захочет. Если есть какой-то вариант с возвращением в ЦСКА, а он, скорее всего, есть, то, конечно, будет здорово для ЦСКА и для самого Марио», — приводит слова Мостового «Чемпионат».