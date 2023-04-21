В ЦСКА заявили, что для клуба не стало сюрпризом решение Фернандеса покинуть «Интернасьонал»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение защитника Марио Фернандеса покинуть «Интернасьонал».

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно; поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы. Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре: у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», — сказал Брейдо «СЭ».

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с « Интернасьоналом» по личным причинам.

После окончания сезона-2021/22 Фернандес приостановил карьеру и вернулся в Бразилию. В декабре 2022-го футболист объявил о возобновлении карьеры игрока и перешел из ЦСКА в «Интернасьонал» на правах аренды до декабря 2023 года. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2024 года.