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Сегодня, 16:22

Мостовой: «Это мой худший отрезок за всю карьеру в «Зените»

Алина Савинова
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результатах команды в первой части сезона.

«Могло быть лучше, но как вышло, так вышло. Сейчас вернули себе первое место, оторваться не удается. Но, конечно, «Зенит» может и должен играть лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он оценил свое выступление в текущем сезоне. 26-летний полузащитник провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ и отметился 2 голами.

«Да я пол-сезона пропустил из-за травмы. Худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру. И первая травма, растянувшаяся на такой долгий срок. Но все равно вышел, парочку забил, команда вернулась на первое место. Есть куда стремиться», — добавил футболист.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-mostovoj-e-to-moj-hudshij-otrezok-za-vsyu-kar-eru-v-zenite/
Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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