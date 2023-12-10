Мостовой: «Это мой худший отрезок за всю карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о результатах команды в первой части сезона.

«Могло быть лучше, но как вышло, так вышло. Сейчас вернули себе первое место, оторваться не удается. Но, конечно, «Зенит» может и должен играть лучше», — приводит «РБ Спорт» слова Мостового.

Также он оценил свое выступление в текущем сезоне. 26-летний полузащитник провел 11 матчей за «Зенит» в РПЛ и отметился 2 голами.

«Да я пол-сезона пропустил из-за травмы. Худший мой отрезок в «Зените» за всю карьеру. И первая травма, растянувшаяся на такой долгий срок. Но все равно вышел, парочку забил, команда вернулась на первое место. Есть куда стремиться», — добавил футболист.

На данный момент команда из Санкт-Петербурга занимает промежуточное первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. Сине-бело-голубые на 1 балл опережают идущий вторым «Краснодар», у которого 35 очков и еще одна игра в запасе.