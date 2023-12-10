Орлов: «Конечно, Хвичу раскрыл Семин. От Слуцкого он ведь почему-то ушел»

Комментатор Геннадий Орлов отметил, что в России полузащитника Хвичу Кварацхелию раскрыл Юрий Семин, а не Леонид Слуцкий.

«Конечно, Хвичу раскрыл Семин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля! Ну какой Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушел. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул. Тут все очевидно», — цитирует Орлова Sport24.

22-летний Кварацхелия на данный момент выступает за «Наполи». В текущем сезоне он провел 19 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

В России грузинский полузащитник играл за «Рубин» и «Локомотив».