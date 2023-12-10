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Сегодня, 16:28

Орлов: «Конечно, Хвичу раскрыл Семин. От Слуцкого он ведь почему-то ушел»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов отметил, что в России полузащитника Хвичу Кварацхелию раскрыл Юрий Семин, а не Леонид Слуцкий.

«Конечно, Хвичу раскрыл Семин. Вы посмотрите, какие у них отношения, как они приветствовали друг друга в выпуске Нобеля! Ну какой Слуцкий? От Слуцкого Хвича ведь почему-то ушел. Если бы Хвича влюбился в тренера Слуцкого, он бы его не покинул. Тут все очевидно», — цитирует Орлова Sport24.

22-летний Кварацхелия на данный момент выступает за «Наполи». В текущем сезоне он провел 19 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, отметился 4 голами и 5 результативными передачами.

В России грузинский полузащитник играл за «Рубин» и «Локомотив».

Источник: https://sport24.ru/football/news-603234-orlov-konechno-khvichu-raskryl-semin-yesliby-khvicha-vlyubilsya-v-trenera-slutskogo-onby-yego-ne-pokinul
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
Геннадий Орлов
Леонид Слуцкий
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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