«Торпедо» объявило об уходе тренеров Яцко, Телкова и Горяинова
«Торпедо» покинули старший тренер Виталий Яцко, тренер вратарей Игорь Телков и тренер по физподготовке Артем Горяинов, сообщает пресс-служба клуба.
Контракты со специалистами расторгнуты по соглашению сторон.
«ФК «Торпедо Москва» благодарит тренеров за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и добилось выхода в РПЛ.
