«Торпедо» объявило об уходе тренеров Яцко, Телкова и Горяинова

«Торпедо» покинули старший тренер Виталий Яцко, тренер вратарей Игорь Телков и тренер по физподготовке Артем Горяинов, сообщает пресс-служба клуба.

Контракты со специалистами расторгнуты по соглашению сторон.

«ФК «Торпедо Москва» благодарит тренеров за работу и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2024/25 «Торпедо» заняло второе место в первой лиге и добилось выхода в РПЛ.