Воробьев о переходе в «Локомотив»: «Кто больше хотел, к тому я и пошел»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев поделился эмоциями после подписания контракта с железнодорожниками. Соглашение с 26-летним россиянином рассчитано на три года.

«Это больше мой собственный выбор. Наверное, кто больше хотел, к тому я и пошел. Да, был интерес со стороны «Краснодара». «Локомотив» — большой клуб с богатой историей. Я захотел попробовать свои силы в топовом клубе.

У нас состоялся разговор с Михаилом Михайловичем (Галактионовым). Мы поговорили довольно-таки тепло, по делу, что сборы сложные, нужно к ним подготовиться. По футбольным качествам я тренера устраиваю. Будет тренировочный процесс, тактика, будем разговаривать, общаться. Думаю, быстро найдем общий футбольный язык», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

В завершившемся сезоне футболист провел 31 матч за «Оренбург» во всех турнирах и отметился 8 голами и 1 результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.