Московский омбудсмен: "Александру Кокорину сделали МРТ колена. Его сегодня должен осмотреть травматолог"

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила "СЭ", что нападающего "Зенита" Александра Кокорина​ сегодня вывезут в больницу, чтобы его осмотрел травматолог.

– Александра Кокорина должны вывезти в Департамент здравоохранения, в одно из медицинских учреждений для того, чтобы обследовал травматолог. Ему уже сделали МРТ колена, теперь его должен осмотреть врач на основании полученных снимков. Я сегодня к нему не могу поехать, потому что он сегодня на выезде.



– Травматолог должен какое-то заключение дать?

– Конечно. Они приняли решение поехать в колонию, а не остаться в хозотряде СИЗО. Естественно туда нужно направить все медицинские заключения по поводу оказания или неоказания помощи, если все в порядке.



– Там будут соответствующие условия?

– Мне трудно сказать, потому что не знаю, в какую колонию он поедет. Сейчас готовятся его документы. Я планирую на следующей неделе, после того как он закончит обследования, съездить, посмотреть документы и все, что подготовили для отправки.



– Вы в курсе, что Александр за свои деньги привозил в СИЗО спортинвентарь для восстановительных процедур, но они каким-то образом пропали?

– Я это обязательно проверю. Спасибо, что сказали. Была не в курсе.

8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев. Они признаны виновными по делу о двух драках в центре столицы утром 8 октября 2018 года. В них пострадали водитель Виталий Соловчук, директор департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. (Арман Мкртчян)