Морозов: «Спартак» станет чемпионом, а «Зенит» даже в тройку не войдет»

Бывший тренер «Спартака» Геннадий Морозов поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Есть большой шанс, что «Спартак» выиграет чемпионат. Даю на это высокие шансы. Даже хорошо, что они проиграли «Зениту» на сборах. У «Спартака» еще есть время наиграть состав. В прессе же опять раздули, начали лить грязь на «Спартак»! Это неправильно. Это была просто товарищеская игра. Чего раздули-то все? Будто чемпионат России уже начался.

«Спартак» — главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами. Пора уже «Зениту» не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Сейчас «Зенит» показывает не тот футбол, что раньше. «Зенит» даже в тройку не войдет! В тройку войдут «Спартак», «Краснодар», «Динамо» или ЦСКА», — приводит слова Морозова Legalbet.

После 18 туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 39 очками. На втором месте располагается «Зенит» (39), который уступает «быкам» по дополнительным показателям. «Спартак» с 37 очками на третьей строчке.