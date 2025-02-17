Игнатьев — о возможном уходе Медины из «Спартака»: «Он не станет потерей, его отпустят без сожалений»

Заслуженный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о трансферной кампании «Спартака».

— «Крылья Советов» Зиньковский усилит. Он будет играть в основе, — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру». — Это его команда, в которой он знает большинство ребят. Поэтому ему понадобится мало времени на адаптацию, что немаловажно. А в «Спартаке» он занимал чужое место, раз не играл. И если трансфер состоится, это будет правильным решением для всех.

— Пишут также, что Медина может перейти в «Ботафого». Его уход не станет потерей для «Спартака»?

— Наверное, не станет. «Спартак» без сожалений его отпустит. Если бы отдавали кого-то из ведущих футболистов, которые играют в основе, наверное, можно было бы сожалеть.

— Писали, что разные варианты были у Зорина, но Станкович не хочет его отпускать. Что об этом думаете?

— Зорину самому надо принимать решение, потому что он нечасто появляется на поле. Если его устраивает такая ситуация, то надо продолжать конкурировать и делать все возможное, чтобы закрепиться в команде. А если ему хочется уже сейчас играть постоянно, то нужно подбирать себе клуб, в котором есть возможность получать регулярную практику.

— Как оцениваете трансферную кампанию «Спартака» на данный момент? Затраченные деньги говорят о том, что команда всерьез нацелена на чемпионство?

— Уверен, что все взоры руководства клуба направлены на первое место, на серьезную конкуренцию с «Зенитом» и «Краснодаром». Потраченные деньги говорят о том, что клуб ничего не жалеет для достижения своих целей. Наверное, это хорошо. Пока приобретения «Спартака» оправдывают себя.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в 2023 году. За красно-белых 27-летний парагваец сыграл 53 матча, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.