Игнатьев — о возможном уходе Медины из «Спартака»: «Он не станет потерей, его отпустят без сожалений»
Заслуженный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о трансферной кампании «Спартака».
— «Крылья Советов» Зиньковский усилит. Он будет играть в основе, — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру». — Это его команда, в которой он знает большинство ребят. Поэтому ему понадобится мало времени на адаптацию, что немаловажно. А в «Спартаке» он занимал чужое место, раз не играл. И если трансфер состоится, это будет правильным решением для всех.
— Пишут также, что Медина может перейти в «Ботафого». Его уход не станет потерей для «Спартака»?
— Наверное, не станет. «Спартак» без сожалений его отпустит. Если бы отдавали кого-то из ведущих футболистов, которые играют в основе, наверное, можно было бы сожалеть.
— Писали, что разные варианты были у Зорина, но Станкович не хочет его отпускать. Что об этом думаете?
— Зорину самому надо принимать решение, потому что он нечасто появляется на поле. Если его устраивает такая ситуация, то надо продолжать конкурировать и делать все возможное, чтобы закрепиться в команде. А если ему хочется уже сейчас играть постоянно, то нужно подбирать себе клуб, в котором есть возможность получать регулярную практику.
— Как оцениваете трансферную кампанию «Спартака» на данный момент? Затраченные деньги говорят о том, что команда всерьез нацелена на чемпионство?
— Уверен, что все взоры руководства клуба направлены на первое место, на серьезную конкуренцию с «Зенитом» и «Краснодаром». Потраченные деньги говорят о том, что клуб ничего не жалеет для достижения своих целей. Наверное, это хорошо. Пока приобретения «Спартака» оправдывают себя.
Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в 2023 году. За красно-белых 27-летний парагваец сыграл 53 матча, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1