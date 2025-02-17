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Игнатьев — о возможном уходе Медины из «Спартака»: «Он не станет потерей, его отпустят без сожалений»

Сергей Разин
корреспондент

Заслуженный тренер Борис Игнатьев поделился мнением о трансферной кампании «Спартака».

— «Крылья Советов» Зиньковский усилит. Он будет играть в основе, — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру». — Это его команда, в которой он знает большинство ребят. Поэтому ему понадобится мало времени на адаптацию, что немаловажно. А в «Спартаке» он занимал чужое место, раз не играл. И если трансфер состоится, это будет правильным решением для всех.

— Пишут также, что Медина может перейти в «Ботафого». Его уход не станет потерей для «Спартака»?

— Наверное, не станет. «Спартак» без сожалений его отпустит. Если бы отдавали кого-то из ведущих футболистов, которые играют в основе, наверное, можно было бы сожалеть.

— Писали, что разные варианты были у Зорина, но Станкович не хочет его отпускать. Что об этом думаете?

— Зорину самому надо принимать решение, потому что он нечасто появляется на поле. Если его устраивает такая ситуация, то надо продолжать конкурировать и делать все возможное, чтобы закрепиться в команде. А если ему хочется уже сейчас играть постоянно, то нужно подбирать себе клуб, в котором есть возможность получать регулярную практику.

— Как оцениваете трансферную кампанию «Спартака» на данный момент? Затраченные деньги говорят о том, что команда всерьез нацелена на чемпионство?

— Уверен, что все взоры руководства клуба направлены на первое место, на серьезную конкуренцию с «Зенитом» и «Краснодаром». Потраченные деньги говорят о том, что клуб ничего не жалеет для достижения своих целей. Наверное, это хорошо. Пока приобретения «Спартака» оправдывают себя.

Медина перешел в «Спартак» из ЦСКА в 2023 году. За красно-белых 27-летний парагваец сыграл 53 матча, забил 8 мячей и отдал 6 голевых передач.

Источник: Евро-Футбол.Ру
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Борис Игнатьев
Хесус Медина
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
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