Лапочкин: «Арбитры из Саудовской Аравии в РПЛ? Мы не знаем их уровень, так что возможны казусы»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал обмен судьями между чемпионатами России и Саудовской Аравии.

— Карасев, Иванов, Левников работали в Саудовской Аравии, и раз подписан договор об обмене, то его надо выполнять, — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт». — Лично мне хотелось бы, чтобы наш чемпионат судили только российские арбитры, но в сложившихся геополитических обстоятельствах радует, что наши судьи получают международную практику.

— Не кажется ли вам странным, что обмен получается односторонним? Российские арбитры работают в Саудовской Аравии, а их судьи у нас — нет.

— Мы же не знаем деталей договора. Пока очень радует, что наши ведущие арбитры имеют регулярную международную практику. Помимо главного, еще два ассистента и ВАР.

— Вам было бы интересно увидеть арбитра из Саудовской Аравии на матче РПЛ?

— Нет.

— Почему? Из-за низкого уровня?

— Мы не знаем их уровень. Они не проходили сборы совместно с российскими судьями, не знают тех установок и требований, которые дает Мажич. Возможны казусы. В решающей части чемпионата не хотелось бы экспериментов.

Российские арбитры уже работали на матчах чемпионата Саудовской Аравии. Их коллеги пока не получали назначения на встречи РПЛ.