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Лапочкин: «Арбитры из Саудовской Аравии в РПЛ? Мы не знаем их уровень, так что возможны казусы»

Сергей Разин
корреспондент

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин прокомментировал обмен судьями между чемпионатами России и Саудовской Аравии.

— Карасев, Иванов, Левников работали в Саудовской Аравии, и раз подписан договор об обмене, то его надо выполнять, — приводит слова Лапочкина «РБ Спорт». — Лично мне хотелось бы, чтобы наш чемпионат судили только российские арбитры, но в сложившихся геополитических обстоятельствах радует, что наши судьи получают международную практику.

— Не кажется ли вам странным, что обмен получается односторонним? Российские арбитры работают в Саудовской Аравии, а их судьи у нас — нет.

— Мы же не знаем деталей договора. Пока очень радует, что наши ведущие арбитры имеют регулярную международную практику. Помимо главного, еще два ассистента и ВАР.

— Вам было бы интересно увидеть арбитра из Саудовской Аравии на матче РПЛ?

— Нет.

— Почему? Из-за низкого уровня?

— Мы не знаем их уровень. Они не проходили сборы совместно с российскими судьями, не знают тех установок и требований, которые дает Мажич. Возможны казусы. В решающей части чемпионата не хотелось бы экспериментов.

Российские арбитры уже работали на матчах чемпионата Саудовской Аравии. Их коллеги пока не получали назначения на встречи РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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Сергей Лапочкин (судья)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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