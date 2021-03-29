Моро: «Не скажу, что полностью копирую игру Модрича, но у него есть чему поучиться»

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал, как он относится к сравнению с хорватским хавбеком «Реала» Лукой Модричем.

«Тяжело кого-либо сравнивать с Лукой... Он выиграл «Золотой мяч», несколько титулов Лиги чемпионов, довел сборную нашей страны до финала чемпионата мира в 2018 году. Конечно, стараюсь и хочу, чтобы меня сравнили с ним, — стремлюсь смотреть каждый его матч, примерять что-то из увиденного на себя. Не скажу, что полностью копирую его игру, но у него есть чему поучиться. Была ли у меня возможность потренироваться с ним? К сожалению, еще не было такого шанса. Но если я буду хорошо себя проявлять, то получится поиграть с Лукой бок о бок в главной сборной страны. Надеюсь, этого дня не придется ждать очень долго», — цитирует Моро vtbrussia.ru.

23-летний Моро, ранее выступавший за загребское «Динамо», пополнил состав бело-голубых в августе 2020 года. В нынешнем сезоне в РПЛ футболист провел 19 матчей, забив 3 гола.