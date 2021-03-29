Гендиректор «Тамбова» надеется, что клуб погасит долги до конца сезона

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в разговоре с «СЭ» рассказала о ситуации с выплатой долгов в клубе.

«Давайте без сумм. Долг уменьшается, но не критично. Не так, что мы 300 миллионов заплатили и сидим радостные. Я бы не занималась уголовным делом, если бы такая сумма была выплачена. Пока мы гасим задолженности, но не в тех размерах, в каких бы хотелось. Платим сколько можем. Всем поровну. Мы почему-то говорим все время про футболистов, а люди, которые в офисе сидят, не должны получать деньги? Для меня они все сотрудники — и футболисты, и тренеры, и администраторы, и врачи, и секретари, и менеджеры, вплоть до уборщицы. Все имеют равные права. Очень надеюсь, что до конца сезона выплатим долги», — сказала Коновалова «СЭ».

За период с июня по ноябрь 2020 года размер задолженности составлял около 150 миллионов рублей. Долги «Табмова» образовались после того, как региональные власти перестали выплачивать клубу деньги в июне прошлого года.

«Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в Тинькофф РПЛ после 23 туров.

(Константин Колмаков)