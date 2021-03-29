Судебное заседание по банкротству «Тамбова» пройдет 14 апреля

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в разговоре с «СЭ» рассказала о процедуре банкротства клуба.

«Процедура банкротства очень длительная. У нас только 14 апреля будет первое судебное заседание, там звучит формулировка такая: есть ли признаки банкротства у клуба. Они, естественно, есть. Все это видят и знают».

Также Коновалова рассказала о будущем клуба после завершения сезона-2020/21.

«Сезон доиграем и все. А разве есть какие-то другие варианты? И РФС, и РПЛ помогают. И тот меценат, про которого мы говорили, все это понятно. Не буду говорить кто это, но это стороннее лицо, который не имеет отношения к РФС и РПЛ. Но нам давным-давно надо было подать документы на лицензирование на следующий сезон. Естественно, мы ничего не подали, потому что не соответствуем ни одному критерию. Нет бюджета, нет стадиона, нет академии и так далее. Чего подавать?»

«Тамбов» с 13 очками занимает последнее место в Тинькофф РПЛ после 23 туров.

(Константин Колмаков)