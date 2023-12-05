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Сегодня, 09:15

Мор: «Пиняеву — железная красная! Клаудиньо вылетел с поля, как пассажир из забитой в час пик электрички»

Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Пиняев и Клаудиньо.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» оценил фол хавбека «Локомотива» Сергея Пиняева на Клаудиньо в матче 17-го тура РПЛ против «Зенита» (3:1).

— В ситуации с фолом Пиняева на Клаудиньо для меня все очевидно, — отметил Мор.

— Красная?

— Железная! Пиняев безрассудно летел в подкате, не было даже попытки сыграть в мяч. Странно, что не вмешался ВАР.

— Да уж.

— Вот кого мне жаль, так это Клаудиньо. Второй матч подряд против него играют так, что бразилец вылетает с поля, как бедолага-пассажир из забитой в час пик электрички.

— Какой образ!

— Ни динамовцы в Кубке, ни железнодорожники с парнем не церемонились. Просто выносили! Ну и как при таких фолах Клаудиньо может себя проявить? Слава богу, хоть без серьезных травм обошлось... А «Локомотиву» повезло. Если бы Пиняева удалили, еще не факт, что удалось бы довести матч до победы.

Гильермо Абаскаль. «Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

Клаудиньо
Сергей Пиняев
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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