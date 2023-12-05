Мор — об игре Облякова: «С Ростовом» выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна"

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» прокомментировал победу ЦСКА над «Ростовом» (2:0) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мне очень понравилась армейская атака, — отметил Мор. — В тяжелейших погодных условиях парни не просто бились — они играли в футбол! Конечно, лучшим был Чалов, который сначала уверенно реализовал пенальти, а потом ассистировал Мендесу. Но еще надо отметить Облякова. Он здорово работал с мячом, раздавал прекрасные передачи.

— Это правда.

— Иван выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна. Сохранял мяч, точно играл низом, не боялся импровизировать. То же самое относится к Файзуллаеву. А знаете, что самое удивительное?

— Что?

— Все говорили, что на таком поле играть невозможно. Что ЦСКА придется безумно сложно без Заболотного, поскольку футбол сведется к банальным забросам в штрафную. И вообще будет сплошной «бей-беги». Но ничего подобного мы не увидели. Армейцы неплохо катали мяч, комбинировали. Так и создавали моменты.