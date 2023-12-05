Мор: «Краснодару» нужен сильный форвард под Кордобу, но и Кокшарова нельзя закапывать»
Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Краснодара» в матче с «Оренбургом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.
— Как «Краснодар» смотрелся в атаке без Кордобы?
— Команде было очень тяжело. Кокшаров старался, с горящими глазами носился по всему полю. Бегал, прыгал, цеплялся, но КПД, мягко говоря, оставлял желать лучшего. По уровню мастерства с колумбийским форвардом — небо и земля.
— Это ясно.
— Зато «Оренбург» мне понравился. Играл абсолютно без боязни, фактически первым номером. Поначалу вообще прижал «Краснодар» к воротам Сафонова! Но хозяева перетерпели, а потом провели две хорошие атаки и вырвали три очка. Типичная победа команды Ивича.
— Какие позиции зимой надо укрепить «Краснодару», чтобы интрига в чемпионате сохранилась до последнего тура?
— На первый взгляд, нужен классный форвард. Но как его уместить на поле с Кордобой, который весной из-за дисквалификации пропустит всего один матч? Поменять тактику и играть в два нападающих?
— Как вариант.
— Рискованно. Если схему не трогать, возникает другой вопрос. Где найти сильного форварда, который захочет сидеть под Кордобой? А если такой и отыщется, как тогда быть с Кокшаровым? Мальчишка-то талантливый, с хорошими задатками. Нельзя его закопать!
— Дилемма...
— У «Краснодара» и в обороне не все безоблачно. Пока лечится Кайо, в центре нет альтернативы Алонсо и Тормене. Похожая картина и на флангах. Волкова может заменить Петров, но он частенько травмирован, а Эктов увяз в глухом запасе. С «Оренбургом» сломался Оласа, вышел 19-летний Арутюнян. Однако, как и в предыдущей встрече с «Уралом», надежностью не блеснул. Как раз от него ускользнул Оганесян и сравнял счет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4