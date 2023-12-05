Мор: «Краснодару» нужен сильный форвард под Кордобу, но и Кокшарова нельзя закапывать»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Краснодара» в матче с «Оренбургом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

— Как «Краснодар» смотрелся в атаке без Кордобы?

— Команде было очень тяжело. Кокшаров старался, с горящими глазами носился по всему полю. Бегал, прыгал, цеплялся, но КПД, мягко говоря, оставлял желать лучшего. По уровню мастерства с колумбийским форвардом — небо и земля.

— Это ясно.

— Зато «Оренбург» мне понравился. Играл абсолютно без боязни, фактически первым номером. Поначалу вообще прижал «Краснодар» к воротам Сафонова! Но хозяева перетерпели, а потом провели две хорошие атаки и вырвали три очка. Типичная победа команды Ивича.

— Какие позиции зимой надо укрепить «Краснодару», чтобы интрига в чемпионате сохранилась до последнего тура?

— На первый взгляд, нужен классный форвард. Но как его уместить на поле с Кордобой, который весной из-за дисквалификации пропустит всего один матч? Поменять тактику и играть в два нападающих?

— Как вариант.

— Рискованно. Если схему не трогать, возникает другой вопрос. Где найти сильного форварда, который захочет сидеть под Кордобой? А если такой и отыщется, как тогда быть с Кокшаровым? Мальчишка-то талантливый, с хорошими задатками. Нельзя его закопать!

— Дилемма...

— У «Краснодара» и в обороне не все безоблачно. Пока лечится Кайо, в центре нет альтернативы Алонсо и Тормене. Похожая картина и на флангах. Волкова может заменить Петров, но он частенько травмирован, а Эктов увяз в глухом запасе. С «Оренбургом» сломался Оласа, вышел 19-летний Арутюнян. Однако, как и в предыдущей встрече с «Уралом», надежностью не блеснул. Как раз от него ускользнул Оганесян и сравнял счет.