Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Мор: «Краснодару» нужен сильный форвард под Кордобу, но и Кокшарова нельзя закапывать»

Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Кокшаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в интервью «СЭ» высказал мнение об игре «Краснодара» в матче с «Оренбургом» (2:1) в 17-м туре РПЛ.

— Как «Краснодар» смотрелся в атаке без Кордобы?

— Команде было очень тяжело. Кокшаров старался, с горящими глазами носился по всему полю. Бегал, прыгал, цеплялся, но КПД, мягко говоря, оставлял желать лучшего. По уровню мастерства с колумбийским форвардом — небо и земля.

— Это ясно.

— Зато «Оренбург» мне понравился. Играл абсолютно без боязни, фактически первым номером. Поначалу вообще прижал «Краснодар» к воротам Сафонова! Но хозяева перетерпели, а потом провели две хорошие атаки и вырвали три очка. Типичная победа команды Ивича.

— Какие позиции зимой надо укрепить «Краснодару», чтобы интрига в чемпионате сохранилась до последнего тура?

— На первый взгляд, нужен классный форвард. Но как его уместить на поле с Кордобой, который весной из-за дисквалификации пропустит всего один матч? Поменять тактику и играть в два нападающих?

— Как вариант.

— Рискованно. Если схему не трогать, возникает другой вопрос. Где найти сильного форварда, который захочет сидеть под Кордобой? А если такой и отыщется, как тогда быть с Кокшаровым? Мальчишка-то талантливый, с хорошими задатками. Нельзя его закопать!

— Дилемма...

— У «Краснодара» и в обороне не все безоблачно. Пока лечится Кайо, в центре нет альтернативы Алонсо и Тормене. Похожая картина и на флангах. Волкова может заменить Петров, но он частенько травмирован, а Эктов увяз в глухом запасе. С «Оренбургом» сломался Оласа, вышел 19-летний Арутюнян. Однако, как и в предыдущей встрече с «Уралом», надежностью не блеснул. Как раз от него ускользнул Оганесян и сравнял счет.

 
Гильермо Абаскаль. «Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина

 

Александр Кокшаров
Джон Кордоба
Футбол
ФК Краснодар
0
Читайте также
«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»
«Горжусь, что Гретцки критикует парня с ЧТЗ, который бутылки собирал!» Кузнецов — о карьере в НХЛ
Артиллерия ВСУ расстреляла 25 своих боевиков за попытку сдаться в плен ВС РФ
Добровольческие отряды перерезали снабжение ВСУ под Артемовском
В Германии признали правоту Путина по поводу усиления России после начала СВО
В Москве тело замерзшего насмерть мужчины два дня лежало в снегу
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Материалы сюжета: РПЛ, 17-й тур: «Локомотив» — «Зенит», ЦСКА — «Ростов» и другие матчи
Мор — об ошибке Кержакова: «Зимние мячи — очень скользкие»
Мор: «Пиняеву — железная красная! Клаудиньо вылетел с поля, как пассажир из забитой в час пик электрички»
Мор — об игре Облякова: «С Ростовом» выглядел так, словно под ногами нормальный газон, а не заснеженная скользкая поляна"
Мор: «Карпин не прав, мы же не в Испании живем»
Мор: «Бериша — провокатор! Но и реакция Абаскаля абсолютно недопустима»
«Антигерои тура — Бериша, Абаскаль и Кержаков». Мор — о стычке в Грозном, поражении «Зенита» и словах Карпина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мор: «Пиняеву — железная красная! Клаудиньо вылетел с поля, как пассажир из забитой в час пик электрички»

Мор — об ошибке Кержакова: «Зимние мячи — очень скользкие»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости