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«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф Лиги Европы, Головин сделал результативный пас

00:57
&quot;Монако&quot; - ПСВ - 2:1. Фото AFP
&amp;quot;Монако&amp;quot; - ПСВ - 2:1. Фото AFP
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«Монако» победил «Реал Сосьедад» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл почти весь матч. Его заменили на 90+2-й минуте. В его активе результативный пас на Кевина Фолланда. Второй мяч в активе Юссуфа Фофана.

«Монако» набрал 11 очков и лидирует в группе, обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы. У «Сосьедада» шесть очков и третье место.

В другом матче группы ПСВ победил «Штурм» (2:0). Нидерландский клуб набрал восемь очков, а «Штурм» с одним очком на последнем местею

Лига Европы. Группа B
25 нояб, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
2:0
Штурм
Голы
Винисиус, 45 (1:0), Брума, 56 (2:0)
ПСВ
Дроммел Рамальо Боскальи (Обиспо, 58 ) Мвене Сангаре Гутьеррес (Преппер, 71 ) Мауру Жуниор Доан (Антонис, 87 ) Гетце (ван Гинкел, 70 ) Винисиус (Вертессен, 58 ) Брума
Штурм
Зибенхандль Горенц-Станкович (Боркович, 63) Вютрих (Гейрхофер, 75) Ягер Кюн (Прасс, 62) Данте (Газибегович, 46) Саркария Янтшер Любич Аффенгрюбер Йебоа (Ньянгбо, 63)
Предупреждения
Доан 76  -  Газибегович 79
Судьи
Рачковски
Лига Европы. Группа B
25 нояб, 23:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:1
Реал Сосьедад
Голы
Фолланд, 28 (1:0), Исак, 35 (1:1), Фофана, 38 (2:1)
Монако
Нюбель Марипан Бадиашиле (Дисаси, 68 ) Кайю Энрике Сидибе Жан Лукас Головин (Матсима, 90 ) Фофана Диоп (Мартинш, 76 ) Бен-Йеддер (Боаду, 76 ) Фолланд (Матазо, 90 )
Реал Сосьедад
Райан Сальдуа (Горосабель, 47) Элустондо Айен Муньос Ле Норман Субименди Мерино (Туррьентес, 66) Сильва (Барренечеа, 46) Ойярсабаль Янузай (Порту, 75) Исак (Серлот, 73)
Предупреждения
Марипан 15, Головин 33, Нюбель 90  -  Сальдуа 44, Янузай 58, Субименди 75
Удаления
Фофана 89
Судьи
Кружляк

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»