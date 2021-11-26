«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф Лиги Европы, Головин сделал результативный пас

«Монако» победил «Реал Сосьедад» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл почти весь матч. Его заменили на 90+2-й минуте. В его активе результативный пас на Кевина Фолланда. Второй мяч в активе Юссуфа Фофана.

«Монако» набрал 11 очков и лидирует в группе, обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы. У «Сосьедада» шесть очков и третье место.

В другом матче группы ПСВ победил «Штурм» (2:0). Нидерландский клуб набрал восемь очков, а «Штурм» с одним очком на последнем местею