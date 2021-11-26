«Монако» обыграл «Реал Сосьедад» и вышел в плей-офф Лиги Европы, Головин сделал результативный пас
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«Монако» победил «Реал Сосьедад» (2:1) в матче пятого тура группового турнира Лиги Европы.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин отыграл почти весь матч. Его заменили на 90+2-й минуте. В его активе результативный пас на Кевина Фолланда. Второй мяч в активе Юссуфа Фофана.
«Монако» набрал 11 очков и лидирует в группе, обеспечив себе выход в плей-офф Лиги Европы. У «Сосьедада» шесть очков и третье место.
В другом матче группы ПСВ победил «Штурм» (2:0). Нидерландский клуб набрал восемь очков, а «Штурм» с одним очком на последнем местею
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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