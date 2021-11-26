«Он невероятно сильный. И позитивный». Казанский — о Галицком
Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о встрече с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.
— Галицкий не давал интервью два с половиной года. Как вытащили?
— Нобель!
— Все на личных связях?
— Только так. Да и Галицкий нас четверых знает хорошо. Интервью вышло исповедальное, сразу рассказал о болезни. Сам выстроил первую часть, весь тон разговора. Я вообще с вопросами не лез!
— Можно понять.
— Мне было тяжело. Ощущение, что присутствуешь на исповеди. Не стоит лезть в душу еще глубже. Не скажу за парней — но лично я выбросил все свои вопросы.
— До эфира вы не знали, что Галицкий болен?
— Нет.
— Нобель знал?
— Понятия не имею. Мы ничего не оговаривали.
— Услышанное стало шоком?
— Что Галицкий это произнес в эфире — да. Слухи-то долетали, почему он не появляется на матчах... Но чтобы под запись сказать?
— Было чувство, что сидите напротив больного человека? Выгоревшего изнутри?
— Нет! Мы до интервью общались, после — даже намека не было. Он невероятно сильный. И позитивный.
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