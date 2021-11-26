Известный комментатор Денис Казанский, ставший героем «Разговора по пятницам», поделился мнением о встрече с президентом «Краснодара» Сергеем Галицким.

— Галицкий не давал интервью два с половиной года. Как вытащили?

— Нобель!

— Все на личных связях?

— Только так. Да и Галицкий нас четверых знает хорошо. Интервью вышло исповедальное, сразу рассказал о болезни. Сам выстроил первую часть, весь тон разговора. Я вообще с вопросами не лез!

— Можно понять.

— Мне было тяжело. Ощущение, что присутствуешь на исповеди. Не стоит лезть в душу еще глубже. Не скажу за парней — но лично я выбросил все свои вопросы.

— До эфира вы не знали, что Галицкий болен?

— Нет.

— Нобель знал?

— Понятия не имею. Мы ничего не оговаривали.

— Услышанное стало шоком?

— Что Галицкий это произнес в эфире — да. Слухи-то долетали, почему он не появляется на матчах... Но чтобы под запись сказать?

— Было чувство, что сидите напротив больного человека? Выгоревшего изнутри?

— Нет! Мы до интервью общались, после — даже намека не было. Он невероятно сильный. И позитивный.

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