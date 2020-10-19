РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

МО запретила соревнования со зрителями. Следующая — Москва?

14:30
Коронавирус в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Коронавирус в РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

По информации «СЭ», существует вероятность, что вслед за Подмосковьем, где в понедельник запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями, могут принять аналогичное решение и в столице до конца недели.

Скорее всего, это сделают по той же схеме — матчи будут проходить без болельщиков. В Москве слишком плохая динамика по заболеваемости, поэтому такая мера стала бы логичной.

Напомним, что с 21 октября в Московской области вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. 1 ноября «Химки» проведут встречу 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» без зрителей. (Вячеслав Короткин)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
18
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир