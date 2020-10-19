МО запретила соревнования со зрителями. Следующая — Москва?
14:30
По информации «СЭ», существует вероятность, что вслед за Подмосковьем, где в понедельник запретили проведение спортивных мероприятий со зрителями, могут принять аналогичное решение и в столице до конца недели.
Скорее всего, это сделают по той же схеме — матчи будут проходить без болельщиков. В Москве слишком плохая динамика по заболеваемости, поэтому такая мера стала бы логичной.
Напомним, что с 21 октября в Московской области вводится запрет на проведение массовых и спортивных мероприятий. 1 ноября «Химки» проведут встречу 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом» без зрителей. (Вячеслав Короткин)
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное