Вратарь тульского «Арсенала» Юрий Лодыгин объяснил, почему решил вернуться в чемпионат России.

— Зимой пришло ощущение, что пора возвращаться в Россию, — цитирует голкипера официальный сайт туляков. — И «Арсенал» оказался лучшим из вариантов. Хорошая, играющая команда, где меня очень тепло приняли. До этого, когда я перестал принадлежать «Зениту», были мысли дальше пробовать себя в Европе. Но после не самого удачного отрезка в «Олимпиакосе» и «Газиантепе» найти что-то стоящее было сложно. А в России мои возможности хорошо известны.

У меня всегда были отличные отношения с питерскими болельщиками. Многие из них поздравили с подписанием контракта с «Арсеналом». Спасибо им большое. Годы в «Зените» я вспоминаю с удовольствием. Было одержано много важных побед. Удалось поиграть в одной команде с такими звездами, как Халк и Аксель Витсель. Но даже тогда мы не всегда становились чемпионами. Конкуренция в РПЛ достаточно высокая. Не сравнить с той же Грецией.

Если честно, мне легче использовать греческий язык для общения. Но, конечно, в России я спокойно говорю по-русски. Английским тоже владею на среднем уровне, учил в греческой школе. Понимаю по-испански, по-португальски. Коммуникация в жизни и футболе очень важна.