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Сегодня, 15:45

Митрофанов сообщил, что новые легионеры не смогут приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Алина Савинова
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о процессе переговоров с ФИФА по вопросу прекращения практики приостановки контрактов легионерами команд РПЛ.

«Рабочая группа продолжает свою работу. Согласно базовой договоренности, ни мы, ни УЕФА до итогового результата комментировать эту работу не будем. Но уже есть промежуточные успехи в текущем моменте. В частности, ФИФА ограничила определенным сроком период и количество тех легионеров, которые могли приостановить контракт с российскими клубами. Новые легионеры такой опцией воспользоваться не смогут», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под эгидами организаций. Позже ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке с российскими командами. Изначально данная опция действовала до 30 июня 2022 года, затем дважды была продлена — сначала до конца сезона-2022/23, а сейчас до 30 июня 2024-го.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gensekretar-rfs-novy-e-legionery-ne-smogut-priostanavlivat-kontrakty-s-klubami-rpl/
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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