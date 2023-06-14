Митрофанов сообщил, что новые легионеры не смогут приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о процессе переговоров с ФИФА по вопросу прекращения практики приостановки контрактов легионерами команд РПЛ.

«Рабочая группа продолжает свою работу. Согласно базовой договоренности, ни мы, ни УЕФА до итогового результата комментировать эту работу не будем. Но уже есть промежуточные успехи в текущем моменте. В частности, ФИФА ограничила определенным сроком период и количество тех легионеров, которые могли приостановить контракт с российскими клубами. Новые легионеры такой опцией воспользоваться не смогут», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную от участия в турнирах под эгидами организаций. Позже ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостанавливать контракты в одностороннем порядке с российскими командами. Изначально данная опция действовала до 30 июня 2022 года, затем дважды была продлена — сначала до конца сезона-2022/23, а сейчас до 30 июня 2024-го.