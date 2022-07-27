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Сегодня, 11:33

Митрофанов рассказал, при каких условиях может стать кандидатом на пост генсека РФС

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Максим Митрофанов.
Фото ФК «Зенит»

Директор по развитию РФС Максим Митрофанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможности выдвижения своей кандидатуры на пост генерального секретаря.

— В СМИ появляется информация о том, что вы можете выдвинуть свою кандидатуру на пост генерального секретаря РФС. Насколько это вероятно?

— Нет. Это информация не вероятная, потому что на эту позицию не выдвигается кандидатура. Правила замещения описаны в уставе РФС.

Генеральным секретарем РФС является Александр Алаев, который также исполняет обязанности главы РПЛ.

Футбол
РФС
Максим Митрофанов
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