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В «Спартаке» подтвердили, что откроют памятник Игорю Нетто перед матчем с «Оренбургом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
9 марта 2020 года. Перфоманс фанатов «Спартака» в честь Игоря Нетто на матче с «Краснодаром».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В «Спартаке» подтвердили, что клуб откроет памятник легендарному футболисту красно-белых Игорю Нетто перед матчем 3-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Вчера, 26 июля «СЭ» сообщал, что в день матча, 31 июля перед трибуной C стадиона «Открытие Банк Арена» состоится церемония открытия памятника Нетто.

«В воскресенье в 15:00 состоится открытие памятника Игорю Нетто — у трибуны С», — сообщил глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

Нетто выступал за «Спартак» на протяжении всей карьеры — с 1949 по 1966 год. Полузащитник был капитаном команды, он пять раз становился чемпионом СССР и трижды выигрывал Кубок страны. Также Нетто становился олимпийским чемпионом (1956) и чемпионом Европы (1960) в составе сборной СССР.

Матч 3-го тура «Спартак» — «Оренбург» состоится в воскресенье, 31 июля. Начало запланировано на 17.30 (мск).

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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Игорь Нетто
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