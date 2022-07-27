Федотов: «После ухода в ЦСКА звонил Ротенбергу, но он не ответил»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился подробностями о своем уходе в московский клуб из «Сочи».

В частности, специалист заявил, что ему не удалось поговорить с президентом сочинского клуба Борисом Ротенбергом после ухода из команды.

«Это хороший вызов, это топ-клуб с традициями и хорошей историей. Человек должен быть подвижным, не должен сидеть на одном месте. Тогда шестеренки раскручиваются, появляются новые варианты, новые шансы. Это посыл сверху, который необходимо использовать.

Почему я не остался в «Сочи»? Так легли звезды. Я никогда не говорил, что принято решение и я остаюсь в клубе. Был ли согласован новый контракт с «Сочи»? Такого не было. Потом, после заключительного матча прошлого сезона было сделано предложение. Я не отрицаю. У нас были хорошие, доверительные отношения с президентом и руководством клуба, но маховик был запущен и уже пошло движение в другом направлении. Связывался ли я с Ротенбергом после того, как стал тренером ЦСКА? Я звонил ему, но он не ответил», — сказал Федотов в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

Федотов тренировал «Сочи» с января 2020 года. По итогам сезона-2021/22 сочинцы под руководством специалиста заняли второе место в чемпионате России.

В июне 2022 года 55-летний Федотов подписал контракт с ЦСКА на 3 года.