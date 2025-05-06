Руденко — о позиции «Химок» в РПЛ: «В десятку войти хотя бы, чтобы не нервничать по поводу стыков»

Нападающий «Химок» Александр Руденко в разговоре с «СЭ» оценил игру команды в текущем сезоне РПЛ.

«Находимся ли мы не на той позиции, на которой можем быть? Возможно, со стороны виднее. Сейчас мы на 12-м месте, хотелось бы выше, в десятку войти хотя бы. Чтобы не нервничать по поводу стыков», — сказал Руденко «СЭ».

«Химки» идут на 12-й строчке в РПЛ, набрав 25 очков в 27 турах. Следующий матч команда проведет на выезде против «Оренбурга», встреча состоится 10 мая.