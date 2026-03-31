Митрески считает, что Аршавину следует уважать историю «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески в разговоре с «СЭ» высказался о наследии красно-белых.

— Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?

— Ну как же? У «Спартака» больше всех титулов в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю. В Германии есть «Шальке», правда, он во Второй лиге, есть «Гамбург» — он тоже великий, даже если переживает кризис. «Спартак» — великая команда. Самая лучшая в России. Не надо делать такие выводы!

— Сейчас «Локомотив» называют народной командой. Хотя ею всегда был «Спартак».

— Я знаю только то, что исторически ею был «Спартак». Категорически не согласен. В мое время только «Спартак» был народной командой.

Македонец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год.