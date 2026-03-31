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31 марта, 15:00

Митрески считает, что Аршавину следует уважать историю «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент
Игор Митрески.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески в разговоре с «СЭ» высказался о наследии красно-белых.

— Андрей Аршавин заявил, что «Спартак» уже не топ-клуб. Согласны?

— Ну как же? У «Спартака» больше всех титулов в России. Андрей Сергеевич, надо уважать историю. В Германии есть «Шальке», правда, он во Второй лиге, есть «Гамбург» — он тоже великий, даже если переживает кризис. «Спартак» — великая команда. Самая лучшая в России. Не надо делать такие выводы!

— Сейчас «Локомотив» называют народной командой. Хотя ею всегда был «Спартак».

— Я знаю только то, что исторически ею был «Спартак». Категорически не согласен. В мое время только «Спартак» был народной командой.

Македонец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год.

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Андрей Аршавин
Игор Митрески
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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