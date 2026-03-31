Черчесов рассказал о состоянии Богосаваца после тяжелой травмы

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов ответил «СЭ» на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья защитника грозненцев Мирослава Богосаваца.

29-летний игрок потерял сознание в матче 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:0) 21 марта.

«Мирослав в команде. Он улетел на два дня позже из Грозного, я дал ему на два дня больше отдохнуть, побыть с семьей. Слава богу, что ничего сверхъестественного не случилось, хотя картинка была не самая приятная. Ему зашили раны, уже сняли швы. В воскресенье он тренировался — пока индивидуально. Будем придерживаться рекомендаций врачей. Тем не менее с «Краснодаром» он не сможет сыграть из-за регламента», — сказал Черчесов «СЭ».

В начале второго тайма полузащитник ростовчан Андрей Лангович в борьбе за мяч жестко ударил Богосаваца коленом по лицу. Серб потерял сознание, игрока увезли с поля на машине скорой помощи.

В этом сезоне Богосавац провел за «Ахмат» 25 матчей.