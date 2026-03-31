Митрески — болельщикам «Спартака»: «Иногда надо просто терпеть и любить до конца»
Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески в разговоре с «СЭ» оставил пожелание болельщикам красно-белых на 2026 год.
— По чему больше всего скучаете в России?
— По моим друзьям! Больше всего по Роману Павлюченко, но и по остальным ребятам тоже. Недавно удалось пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, Ринатом Дасаевым, Андреем Тихоновым. Они все мои друзья.
Когда я уезжаю из Москвы, сразу же начинаю по ней скучать. Ведь это мой второй дом! Люблю Москву, ее историю и все, что здесь происходит.
— Что пожелаете болельщикам «Спартака» в 2026 году?
— Терпения и удачи! Фанаты «Спартака» ведь постоянно поддерживают команду. Бывают времена с результатами, бывают — без.
Не могу сказать, что текущее положение клуба плохое. Но иногда надо просто терпеть и любить до конца. Это касается болельщиков не только в России — в Германии, везде в мире. Если по-настоящему любишь команду, должен быть с ней до конца.
Македонец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год.
После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ-2025/26.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|
2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|
3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|
4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|
5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|
6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|
7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|
8
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|
9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|
10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|
11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|
12
|Динамо Мх
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|
13
|Кр. Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|
14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|
15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|
16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
|11.04
|14:00
|Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|11.04
|16:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|11.04
|19:30
|Балтика – Пари НН
|- : -
|12.04
|14:00
|ЦСКА – Сочи
|- : -
|12.04
|16:30
|Ростов – Спартак
|- : -
|12.04
|16:30
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|12.04
|19:30
|Зенит – Краснодар
|- : -
|13.04
|17:15
|Акрон – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|9
|
|
Хуан Хосе Касерес
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|21
|1
|4
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|21
|1
|2
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|21
|1
|2