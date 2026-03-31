Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 15:15

Митрески — болельщикам «Спартака»: «Иногда надо просто терпеть и любить до конца»

Микеле Антонов
Корреспондент
Игор Митрески.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески в разговоре с «СЭ» оставил пожелание болельщикам красно-белых на 2026 год.

— По чему больше всего скучаете в России?

— По моим друзьям! Больше всего по Роману Павлюченко, но и по остальным ребятам тоже. Недавно удалось пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, Ринатом Дасаевым, Андреем Тихоновым. Они все мои друзья.

Когда я уезжаю из Москвы, сразу же начинаю по ней скучать. Ведь это мой второй дом! Люблю Москву, ее историю и все, что здесь происходит.

— Что пожелаете болельщикам «Спартака» в 2026 году?

— Терпения и удачи! Фанаты «Спартака» ведь постоянно поддерживают команду. Бывают времена с результатами, бывают — без.

Не могу сказать, что текущее положение клуба плохое. Но иногда надо просто терпеть и любить до конца. Это касается болельщиков не только в России — в Германии, везде в мире. Если по-настоящему любишь команду, должен быть с ней до конца.

Македонец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ-2025/26.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игор Митрески
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
В Госдуме назвали политической игрой слова Зеленского о прекращении огня
Герой России Алексей Асылханов пропал в Кемеровской области. Что известно
В МИД России призвали не допустить повторения рукотворных военных кризисов
Соболев сегодня может выбить «Спартак» из Кубка. Он и правда один из лучших в России?
Как Игорь Акинфеев стал Львом Яшиным для нескольких поколений болельщиков
Гимнастка Мельникова стала моделью: прошла по подиуму в провокационном образе невесты на показе в Москве
Популярное видео
«Реал» — «Бавария»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Спортинг» — «Арсенал»: Лига чемпионов, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Крылья Советов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 6 апреля
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 5 апреля
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Факел»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Чайка»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Родина»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 23-го тура 4 апреля
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Черноморец»: ФНЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Александр Головин — про Монако, Россию, трофеи и CS c Дотой
«Нефтехимик» — «Факел»: ФНЛ, 23-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Ротор»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Сокол»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Челябинск»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Митрески считает, что Аршавину следует уважать историю «Спартака»

Министр спорта Татарстана Леонов — о слиянии «Рубина» и «Нефтехимика»: «Если договорятся, мы это поддержим»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 23 16 4 3 48-16 52
2
 Зенит 23 15 6 2 43-16 51
3
 Локомотив 23 12 8 3 49-32 44
4
 Балтика 23 11 10 2 32-11 43
5
 ЦСКА 23 13 3 7 36-25 42
6
 Спартак 23 12 5 6 37-31 41
7
 Рубин 23 9 6 8 23-25 33
8
 Динамо 23 8 7 8 40-33 31
9
 Ахмат 23 8 6 9 27-29 30
10
 Ростов 23 6 7 10 18-25 25
11
 Акрон 23 5 7 11 28-40 22
12
 Динамо Мх 23 5 7 11 14-29 22
13
 Кр. Советов 23 5 6 12 23-42 21
14
 Пари НН 23 6 2 15 18-37 20
15
 Оренбург 23 4 7 12 24-36 19
16
 Сочи 23 2 3 18 20-53 9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.04 14:00 Кр. Советов – Ахмат - : -
11.04 16:30 Рубин – Оренбург - : -
11.04 19:30 Балтика – Пари НН - : -
12.04 14:00 ЦСКА – Сочи - : -
12.04 16:30 Ростов – Спартак - : -
12.04 16:30 Локомотив – Динамо Мх - : -
12.04 19:30 Зенит – Краснодар - : -
13.04 17:15 Акрон – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 21 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 21 1 2
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости