Митрески — болельщикам «Спартака»: «Иногда надо просто терпеть и любить до конца»

Бывший футболист «Спартака» Игор Митрески в разговоре с «СЭ» оставил пожелание болельщикам красно-белых на 2026 год.

— По чему больше всего скучаете в России?

— По моим друзьям! Больше всего по Роману Павлюченко, но и по остальным ребятам тоже. Недавно удалось пообщаться с Олегом Ивановичем Романцевым, Ринатом Дасаевым, Андреем Тихоновым. Они все мои друзья.

Когда я уезжаю из Москвы, сразу же начинаю по ней скучать. Ведь это мой второй дом! Люблю Москву, ее историю и все, что здесь происходит.

— Что пожелаете болельщикам «Спартака» в 2026 году?

— Терпения и удачи! Фанаты «Спартака» ведь постоянно поддерживают команду. Бывают времена с результатами, бывают — без.

Не могу сказать, что текущее положение клуба плохое. Но иногда надо просто терпеть и любить до конца. Это касается болельщиков не только в России — в Германии, везде в мире. Если по-настоящему любишь команду, должен быть с ней до конца.

Македонец выступал за «Спартак» с 2001 по 2004 год.

После 22 туров «Спартак» с 38 очками занимает шестое место в РПЛ-2025/26.