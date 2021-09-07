Мирзов: «Рад снова присоединиться к «Химкам»

Полузащитник Резиуан Мирзов прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Рад снова присоединиться к «Химкам». Здесь знакомый коллектив, интересная амбициозная команда, с которой мы провели хороший сезон в прошлом году. Я отлично знаю тренерский штаб, накануне общался с Игорем Черевченко и Валерием Климовым — они хотели видеть меня в команде. Также свою роль сыграла настойчивость руководства «Химок» — чувствовал, что клуб заинтересован во мне. Впереди — много работы и, надеюсь, много хороших матчей!» — цитирует игрока сайт подмосковного клуба.

За красно-черных полузащитник будет выступать под номером 77.